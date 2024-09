Greta Rossetti, al party insieme a Mirko Brunetti: scoppia il caos sui social

Nei giorni scorsi a finire nuovamente al centro dell’attenzione sono stati Greta Rossetti e Mirko Brunetti. I due, infatti, sono stati avvistati alla stessa festa senza i loro ex partner e questa segnalazione ha fatto scoppiare il caos nel gossip. Davanti a questa bufera, l’ex tentatrice di Temptation Island ha sbottato sui social.

INSIEME ALLO STESSO PARTY – Il tutto ha avuto inizio sabato 14 settembre, dopo la festa di compleanno di Federico Fusco. L’ex concorrente del GF ha voluto festeggiare nel ristorante di Rosy Chin, invitando alcuni degli ex compagni di avventura. Stando ad alcune segnalazioni emerse sui social, ad essere presenti al party erano anche Greta e Mirko.

Da quanto emerso dalle segnalazioni, i due ex volti di Temptation Island erano senza i loro rispettivi ex compagni. Inoltre, Alessandro Rosica ha rivelato un retroscena avvenuto proprio alla festa di Federico:

“Ieri sera ci sarebbero stati malumori e tensioni. Greta e Mirko si sono parlati di nascosto e gli amici di Perla le hanno riportato tutto. Di conseguenza Vatiero ha rimosso il follow ad entrambi”.

Ovviamente è presto scoppiata la polemica sui social. La Rossetti, infatti, è stata duramente criticata per non essersi voluta mostrare al party o il non aver condiviso nessun contenuto. Davanti a queste polemiche, la ragazza ha così replicato sotto ad un commento:

“Vado mi insultano, non vado mi insultano perché non sono una buona amica. Posto le foto, non postare per rispetto. Non le posto, ti volevi nascondere. Vivete nella vita reale ca**o! Che il paese dei balocchi non esiste”.