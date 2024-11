Greta Rossetti, contro Federica Petagna: “Fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate”

Greta Rossetti, ex concorrente della scorsa edizione del GF ed ex tentatrice di Temptation Island, ha voluto dire la sua su una concorrente dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. L’ex gieffina ha commentato il recente triangolo amoroso che si è creato tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi.

“Fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate” – Da quanto emerso dagli ascolti di quest’ultima edizione del Grande Fratello, il pubblico non sembra apprezzare le dinamiche che si sono create con l’ingresso di Federica, Alfonso e Stefano. A differenza del successo riscosso l’anno scorso con il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e la Rossetti, quest’anno le stesse dinamiche non sono state apprezzate.

A commentare questo triangolo è stata Greta, che l’anno scorso nel GF ha avuto lo stesso ruolo che ora sta ricoprendo Stefano. L’ex tentatrice di Temptation Island si è così espressa sui social, criticando duramente la Petagna e il suo comportamento con i due ragazzi:

“A mio avviso, a primo impatto, ho detto: “Povero Stefano!”. Questa ragazza la trovo ambigua, indecifrabile. Alfonso povero, è scontato, è ovvio e lo sanno tutti. Però non lo so, ho visto qualche spezzone sui social: non mi piace, trovo che non sia umile, trovo che per lei sia tutto scontato, che le sia dovuto tutto. Non mi piace proprio, stra-mega-bocciata, a lei non interessa nessuno dei due. Non mi piace!”.

E ha aggiunto:

“Poi non lo so, non mi attaccate, io ho visto solo questa puntata e qualche spezzone sui social. A vedere questa puntata, a mio avviso lei ha fatto una scelta televisiva, per avere i consensi, perché magari ha subìto un po’ fuori. Per questo mi dispiace sia per Alfonso che per Stefano. Non mi sembra vera. Apro e chiudo: a mio avviso non è realmente ciò che vuole, quindi fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate! Non mi interessa sapere dietro che c’è, perché come vi ho detto conosco ben poco, però è così”.