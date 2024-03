Greta Rossetti, il crollo dopo l’incontro con la madre: “Nessuno crede in me”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha avuto modo di incontrare nuovamente sua mamma. Dopo il confronto con la madre, però, la gieffina ha vissuto un momento di forte crisi.

“Nessuno crede in me” – Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il primo bacio tra Greta e Sergio D’Ottavi. Durante il tanto chiacchierato incontro, Marcella Bonifacio non si è mostrata convinta e felice del nuovo amore della figlia. Secondo la donna, infatti, l’ex tentatrice avrebbe dovuto viversi questa nuova storia lontano dalle telecamere, trovando il tutto una forzatura, causata dalle pressioni esterne.

Nonostante la madre abbia poi tenuto un tono pacato e si sia dimostrata convinta di conoscere il ristoratore fuori dalla casa, la Rossetti ha avuto un crollo. Conclusa la diretta, la gieffina si è dimostrata delusa dal comportamento della madre. Sfogandosi proprio con Sergio, la ragazza ha ammesso di non sentirsi supportata dalla sua famiglia:

“Sai cosa mi fa tanto male? Sapere che non c’è nessuno che crede in me, in quello che c’è dentro il mio potenziale. Ho fatto il percorso cercando di dimostrare a mia mamma e agli altri che potevano credere in me. Che da sola ce la posso fare a raggiungere qualcosa. Non hanno creduto nella mia persona e nel mio potenziale. So di essere una persona fantastica ma lo so solo io e nessun altro, è brutto. Cosa devo fare per far sì che credano in me? Spero di non deluderti”.

LE PAROLE DELLA MADRE – A distanza di pochi giorni dal confronto con la figlia, Marcella Bonifacio è tornata nuovamente a parlare del percorso di quest’ultima. Attraverso le sue IG Stories, la donna ha scagliandosi duramente non solo contro Sergio, ma anche contro Beatrice Luzzi. La Bonifacio, infatti, non ha affatto gradito le parole che l’attrice ha utilizzato nel confortare l’ex tentatrice.

La donna, quindi, ha voluto consigliare la figlia di fare attenzione alle persone a lei vicine all’interno della casa: “Tu devi uscire Greta, tu devi uscire lunedì, tu! Si è bruciata il cervello, oh Dio Santo! Mamma mia non ti riconosco più! Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci. Siete un popolo di deviati, tutti i Luzzers. Comunque ve lo devo proprio dire. Vi piace proprio quella che è l’incoerenza di una donna. Una falsa, manipolatrice, egocentrica, rancorosa. Ma voi veramente avete dei problemi seri a farvi piacere una persona del genere! Ecco perché poi in Italia funziona tutto male, perché ve lo meritate”.