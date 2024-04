Greta Rossetti, l’IG Story con Sergio: “Mi vuole far ingelosire”

Tra le protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del Grande Fratello c’è certamente Greta Rossetti. Oramai concluso il suo capito nel reality, la gieffina si vive la sua storia d’amore con Sergio D’Ottavi, conosciuto proprio nel programma, lontana dalle telecamere.

Tra le coppie più amate di quest’ultima edizione del GF, Greta e Sergio sono molto seguiti sui social. È proprio attraverso le sue IG Story, che la Rossetti ha raccontato di come il suo fidanzato l’abbia fatta ingelosire.

“Mi vuole far ingelosire”- Conclusa la sua storia con Mirko Brunetti poco prima di varcare la porta rossa, è stato proprio nella casa che Greta ha ritrovato l’amore. La ragazza, infatti, è attualmente fidanzata con Sergio.

Attraverso i loro canali social, i due ex gieffini sono soliti condividere i loro momenti di coppia con i numerosi fan. È quanto accaduto anche nei giorni scorsi, quando l’ex tentatrice di Temptation Island ha mostrato l’ultimo giorno trascorso in compagnia dell’imprenditore, prima che quest’ultimo partisse per tornare a casa.

Tra le IG Stories condivise dalla Rossetti, in una ha mostrato il fidanzato intento a salutare e a mandare bacetti con fare scherzoso. La clip, condivisa dalla ragazza, è stata accompagnata dalla didascalia: “Mi vuole far ingelosire in tutti i modi”. Ovviamente Greta stava scherzando, come si intuisce dalle risate in sottofondo.