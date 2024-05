Greta Rossetti: “Non siete fighi se fate del male”. Polemica sul web per il fratello Josh

Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla conclusione del Grande Fratello 2024, alcuni ex concorrenti continuano a catturare l’attenzione del pubblico, come dimostrato dalle ultime notizie riguardanti Greta Rossetti. La giovane ha recentemente attirato l’attenzione sui social con un messaggio significativo contro la violenza, ma ha purtroppo ricevuto una serie di commenti negativi anziché apprezzamenti.

Greta condanna la violenza

Greta Rossetti ha espresso in modo deciso e appropriato la sua condanna verso coloro che perpetuano atti di violenza nel quotidiano, sottolineando che non è accettabile maltrattare gli animali o le donne e invitando a pensare a costruire un futuro o a dedicarsi agli studi. “Non siete fighi se prendete a calci un cane, non siete fighi se fate del male a una donna. Ma perché non pensate a costruirvi un futuro o a studiare?”, ha detto. Tuttavia, diversi utenti hanno preferito criticare Greta anziché riflettere sul suo messaggio.

Le notizie sul fratello Josh

Recentemente, il fratello di Greta, Josh Rossetti, è stato coinvolto in alcuni eventi e comportamenti che non corrispondono agli ideali espressi dalla sorella nel suo post sui social. Alcuni utenti hanno quindi richiamato questi episodi, mettendo in discussione la credibilità di Greta nel trattare l’argomento della violenza. Tuttavia, è importante sottolineare che Josh e Greta sono due persone distinte, e non è corretto giudicare Greta per le azioni del fratello.

Nonostante le critiche ricevute, Greta Rossetti ha ricevuto anche apprezzamenti per il suo impegno contro la violenza, dimostrando che una minoranza di commentatori negativi non ha offuscato il sostegno di coloro che hanno riconosciuto il valore dei suoi contenuti.