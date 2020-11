Grey’s Anatomy: Krista Vernoff, la showrunner, parla del ritorno di Derek

Grey’s Anatomy è tornato con la diciassettesima stagione il 12 novembre.

In questa stagione verrà affrontata la pandemia covid-19 e i dottori saranno alle prese in una corsa contro il tempo che rifletterà quello che sta succedendo nel mondo in questo momento.

Tuttavia uno dei momenti più commentati delle due puntate andate in onda il 12 novembre è stato il ritorno, in un sogno di Meredith Grey (Ellen Pompeo), di Derek Shepherd. Il personaggio, interpretato da Patrick Dempsey, era morto in un tragico incidente nel 2015.

Derek Shepherd è stato uno dei personaggi fondamentali per il percorso non solo di Meredith Grey ma dell’intera serie. La sua morte aveva sconvolto i fan dello show soprattutto quelli della coppia MerDer, costituita dai due chirurghi.

La possibilità che Patrick Dempsey potesse tornare sul set di Grey’s Anatomy sembrava davvero lontana. Invece, quella piccola sequenza alle fine del secondo episodio della diciassettesima stagione ha spiazzato tutti: sui social si è parlato per ore solo di quel momento.

Krista Vernoff, showrunner di Grey’s Anatomy, ha rivelato al Los Angeles Times che Derek Shepherd apparirà in altri episodi di questa stagione:

“Vedremo ancora Derek Shepherd. Non si è trattato solo di un cameo. Apparirà altre tre volte. Non l’abbiamo detto agli sceneggiatori per molto tempo. Quando lei [Meredith Grey] sta camminando e all’improvviso si gira come se sentisse qualcuno gridare il suo nome e poi dice, ‘Derek?’… nel copione era diverso, avevamo messo Ellis Grey e lei avrebbe dovuto dire ‘Mamma?’. Durante la lettura dei copioni l’abbiamo letto in quel modo. Nessuno sapeva cosa stessimo facendo. Infatti quando abbiamo dovuto girare quella scena nemmeno i membri delle riprese sapevano cosa stessero per girare, nessuno lo sapeva. Era top secret.”

Non è stato rivelato altro sulle ripercussioni che avranno questi sogni sul percorso di Meredith. I fan potranno però rivedere, anche se solo in sogno, una delle coppie più amate della storia dello show.

Grey’s Anatomy va in onda ogni giovedì sul canale statunitense ABC.