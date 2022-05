Griezmann alla Juventus, l’ultima idea di mercato

Antoine Griezmann, in uscita dal Barcellona, sembra l’ultima idea di mercato dei bianconeri. L’Atletico Madrid sembra non essere intenzionato al riscatto

Dopo la disfatta di ieri, ora si aspettano notizie sul fronte Dybala alla Juventus. L’argentino sembra poter accasarsi all’Inter e ci si aspetta un’eventuale annuncio già nei prossimi giorni. Annuncio o meno, i bianconeri sembrano interessati a sostituirlo al meglio.

Tra i tanti nomi usciti, nelle ultime ore dalla Spagna danno la Juventus fortemente interessata ad Antoine Griezmann. Il piccolo diavolo francese è lontano dai piani di Diego Simeone e il Barcellona sembra non avere interesse nel trattenerlo. Il calciatore potrebbe dunque trasferirsi altrove, con la Juventus che potrebbe cogliere la palla al balzo.

Una trattativa possibile

Per ora si parla soltanto di un lieve interesse, ma il campione del mondo 2018 sembra tutto fuorché rientrare nei piani della casa blaugrana. Il giocatore vorrebbe giocare con continuità e a 31 anni sembra aver voglia di mettersi nuovamente in gioco.

La Juventus potrebbe offrirgli un ruolo centrale nel proprio progetto, offrendogli la possibilità di rimettersi in mostra e magari farsi vedere per strappare il pass per il Qatar con la nazionale francese. In stagione ha giocato 37 partite – tra Barcellona e Atletico Madrid – offrendo 8 gol e 6 assist. Nonostante il notevole calo, il giocatore continua a dimostrare di saperci ancora fare. Il suo attuale valore di mercato è sui 50 milioni, ma in netta discesa. Il suo contratto dovrebbe scadere nel 2024, ma la Juventus potrebbe prenderlo per molto meno. Certo, resta da capire se sia fattibile come operazione anche perché la Juventus sembra interessata primariamente a trattenere Alvaro Morata.