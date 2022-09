Griezmann si allontana dalla Juve, vicina l’intesa tra Barcellona e Atlético Madrid

Antoine Griezmann potrebbe presto diventare un calciatore dei colchoneros in maniera definitiva. Sembra farsi vicina l’intesa tra Barcellona e Atletico Madrid

Sembra allontanarsi lo scoglio di un processo tra Barcellona e Atletico Madrid per l’operazione Antoine Griezmann. Il talento francese sembra sarà totalmente biancorosso, con i colchoneros che stanno lavorando per ridurre le richieste del Barcellona.

Nelle scorse settimane si vociferava di una possibile causa legale da parte del club blaugrana nei confronti dell’Atletico Madrid. Oggetto in questione? Il riscatto che sarebbe già scattato per il calciatore della nazionale francese. Ora, però, sembra esserci l’intesa per un accordo definitivo.

L’Atletico Madrid lo riscatta

L’intesa potrebbe trovarsi su circa 25 milioni di euro, rispetto ai 40 milioni pattuiti precedentemente tra le due società. Nelle ultime settimane si vociferava di un Barcellona pronto, eventualmente, ad offrirlo alla Juventus ma al momento appare un’ipotesi molto remota.

L’approdo di Antoine Griezmann in bianconero è, per ora, solo una voce infondata. Qualche sondaggio da parte dei bianconeri in passato si è avuto, ma nulla di così eclatante da far dire “Verrà acquistato”. Il piccolo diavolo resterà, almeno per ora, a Madrid. In futuro chissà, ma per ora un’esperienza fuori dalla Spagna appare improbabile.

Il francese per ora ha giocato solamente in Liga, con Real Sociedad, Barcellona e proprio l’Atletico Madrid come squadre in cui ha militato. Un suo ritorno in Francia, in futuro, è possibile così come un’esperienza in Italia. In passato il calciatore ha dichiarato di amare la Juventus, dunque un suo approdo potrebbe non essere poi così impossibile.