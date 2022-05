Grillitsch, Lazio e Roma si sfidano

Grillitsch interessa a Roma e Lazio. L’austriaco si svincolerà dall’Hoffenheim la prossima estate e le due romane vorrebbero metterlo sotto contratto

È Florian Grillitsch il nuovo nome per il centrocampo delle due squadre capitoline. Sia Roma che Lazio cercano centrocampisti e l’austriaco potrebbe essere un profilo utile a entrambe.

Il giocatore classe ’95 andrà in scadenza di contratto con i tedeschi dell’Hoffenheim la prossima estate e sia giallorossi che biancocelesti fiutano il colpo. Lotito vorrebbe sopperire alla mancanza di liquidità con un acquisto a zero, mentre la Roma di Tiago Pinto punta a spendere il meno possibile.

La concorrenza non manca

Per Florian Grillitsch non mancano di certo le squadre interessate. Il giocatore interessa anche ad Arsenal e Newcastle, con i Gunners che sembrano in netto vantaggio nelle preferenze del calciatore al momento.

L’austriaco potrà decidere però con calma, visto anche che il cartellino sarà in mano sua. Dopo quasi cinque anni all’Hoffenheim sembra essere voglioso di cambiare aria. Appare probabile che voglia provare un altro campionato, specialmente perché il calciatore gioca in Germania sin dai primi passi tra i professionisti.

L’austriaco è infatti un ex giocatore del Werder Brema, dove ha debuttato e si è messo in mostra. Nel 2017 il trasferimento a zero all’Hoffenheim e ora – cinque anni dopo – un altro addio a fine contratto. Grillitsch è un mediano naturale, anche se può giocare come difensore e centrocampista centrale. È il classico giocatore fisico, anche se non è così colossale rispetto ad altri giocatori del ruolo. In stagione ha giocato relativamente poco, con 18 partite in Bundesliga con ben 7 ammonizioni.