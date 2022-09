Grimaldo, la Juventus e l’Inter contano i giorni per la scadenza

Grimaldo potrebbe lasciare a zero il Benfica, con Juventus e Inter pronte a dare l’assalto già dal mese di gennaio

Alejandro Grimaldo non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Benfica, che offre molto meno rispetto a quanto prende attualmente il terzino spagnolo. Il calciatore vorrebbe provare una nuova esperienza, con Juventus e Inter alla porta.

Le due società italiane starebbero osservando con attenzione la situazione, iniziando a contare i giorni che le separano dal potenziale acquisto a zero. Già da gennaio vi sarà la possibilità di prenderlo con un pre-contratto, anche se non è da scartare la possibilità di vederlo arrivare sin da subito.

Folta concorrenza

Sul Alejandro Grimaldo non c’è solo la Juventus o l’Inter, anche altre squadre estere avrebbero effettuato più di un sondaggio. Il Manchester City in primis sembra avere le carte in regola per poterlo prendere, con bianconeri e nerazzurri che tremano.

Più defilati ci sarebbero Newcastle e Arsenal, che però non avrebbero ancora effettuato mosse rilevanti. I citizens, invece, potrebbero prendere il calciatore spagnolo già dal mercato invernale. Da registrare il lieve allontanamento del Barcellona, che sembrerebbe star puntando allo scambio con il Valencia tra Jordi Alba e Gaya. Quest’ultimo è anche nel mirino della Juventus, con Jordi Alba in quello dell’Inter. Un trasferimento del genere taglierebbe le gambe ad entrambe le italiane, con Grimaldo che se dovesse trasferirsi in Premier sotterrerebbe una sessione intera di calciomercato. La Juventus a quel punto andrebbe su Parisi, con l’Inter che dovrebbe cercare un’alternativa ad Alba.