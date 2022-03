Grimaldo, la Juventus potrebbe provarci

La Juventus potrebbe pescare nuovamente il Portogallo per la fascia sinistra. Il post Alex Sandro potrebbe essere Grimaldo

La Juventus osserva con attenzione la situazione sulla propria fascia sinistra. Alex Sandro non da più garanzie e a fine stagione dovrebbe andarsene. La dirigenza bianconera sembra star sondando vari profili, tra cui anche a livello internazionale.

Dopo Renan Lodi, ora sembrerebbe esservi un’altra possibilità dalla penisola iberica. Infatti, la Juventus avrebbe puntato Grimaldo del Benfica. Sul calciatore spagnolo ci sarebbe anche il Barcellona, forte dell’aver avuto lo spagnolo già ai tempi della cantera. Un giocatore che è nettamente cresciuto nel corso degli anni, diventando un perno inamovibile per i portoghesi.

La voglia di ricambio

Alejandro Grimaldo è ancora abbastanza giovane, ma comunque già maturo. A 26 anni conta già svariate presenze a livello europeo e fa da anni parlare di sé per come gioca in Portogallo. Il terzino sinistro scuola Barcellona costa 30 milioni, ma da battere la concorrenza fortissima dei blaugrana che lo rivorrebbero indietro.

Le elevate pretese del Benfica sembrano scoraggiare Madama, che però potrebbe comunque inserirsi specialmente dovesse partire Alex Sandro. Il contratto del brasiliano è in scadenza per il 2023 e la Juventus vorrebbe monetizzare già dalla prossima sessione di calciomercato. Altri nomi fatti per la fascia sinistra bianconera sono Mathias Olivera – già contattato e vicinissimo al Napoli – e Emerson Palmieri. Quest’ultimo sembra esser più che altro un rincalzo, nella speranza che non saltino altri profili. Non è detto però che possa esser fatto un nuovo tentativo per Renan Lodi, visto che c’è ancora da parlare con l’Atletico Madrid per Morata.