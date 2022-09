Grimaldo, la Juventus può provarci a Gennaio

Alejandro Grimaldo può essere il primo rinforzo bianconero per il mercato di gennaio. Il terzino spagnolo è in scadenza

Un gol splendido nell’ultima partita di Champions League con il suo Benfica, un gol contro il Maccabi Haifa che testimonia il valore del giocatore. Alejandro Grimaldo continua ad essere uno dei terzini più ambiti e seguiti d’Europa, tanto da aver attratto perfino il Barcellona.

Il club catalano è quello in cui è cresciuto, ma per il momento non sembra esserci spazio per un suo ritorno in Spagna. Il giocatore è seguitissimo anche dalla Juventus, che potrebbe tentare un’offensiva nel mercato di gennaio.

Contratto in scadenza

L’accordo tra Grimaldo e il Benfica scadrà a fine stagione, con il calciatore che potrebbe dunque fare i bagagli già dalla sessione invernale di mercato. I portoghesi vorrebbero rinnovarlo, ma le idee dello spagnolo sarebbero ben altre.

Il calciatore vuole l’approdo in una big e sembra esserci la spinta da parte della Juventus che potrebbe presto provare a chiudere per lui. Nel caso in cui non arrivasse a stagione in corso, i bianconeri ci proveranno a fine annata. Intanto ci sarà modo di valutarlo e osservarlo, visto anche che il calciatore è tra gli avversari della Juventus in Champions League.

Infatti, mercoledì 14 settembre 2022 Benfica e Juventus si affronteranno a Torino, salvo poi incontrarsi nuovamente a Lisbona il 25 Ottobre 2022. Grimaldo sarà l’osservato speciale dei bianconeri, che hanno bisogno di un innesto di qualità per la fascia sinistra e non solo. Si punta a rinnovare entrambe le fasce difensive.