Grimaldo, nuova apertura per la Juventus

Alejandro Grimaldo andrà in scadenza di contratto a fine stagione e il Benfica starebbe provando a proporre un contratto al ribasso. Juventus alla finestra

Alejandro Grimaldo e il Benfica potrebbero salutarsi a fine stagione. Il terzino sinistro ex Barcellona potrebbe lasciare Lisbona e accasarsi altrove, con i portoghesi che starebbero però provando in tutti i modi a rinnovargli il contratto.

Filtra molto pessimismo, con la Juventus che però potrebbe cercare l’assedio già da gennaio. La trattativa tra Benfica e il giocatore spagnolo potrebbe presto arenarsi, specialmente per le proposte dei portoghesi.

Offerta al ribasso

Al Benfica attualmente Grimaldo percepisce circa 4 milioni di euro e i lusitani starebbero provando a offrire meno soldi. Il calciatore non vorrebbe accettare un’offerta al ribasso, specialmente per via delle tante squadre interessate a lui. Juventus su tutte, ma ha anche interessi dalla Premier League e dalla Liga.

Su di lui anche il Barcellona, che però al momento ha altri pensieri per la testa. La crisi economica vissuta dal club catalano rischia di distruggere tutto il lavoro fatto negli scorsi anni, con il Barcellona che dunque dovrà abbassare il monte ingaggi entro la prossima stagione.

Il calciatore dunque potrebbe arrivare già da Gennaio in bianconero, con la Juventus che potrebbe fare un’operazione stile quella per prendere Denis Zakaria dalla Germania. In caso, ci sarebbe anche Gaya della Valencia su cui puntare ma le possibilità che arrivino entrambi ci sarebbero. I bianconeri lasceranno partire Alex Sandro su quella fascia e avranno bisogno di più acquisti, dunque un doppio colpo spagnolo può essere fattibile.