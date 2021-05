Grnde Fratello Vip: Dayane Mello confessa che sua madre ha un tumore e rifiuta le donazioni dei fan

Una nuova tragedia ha scosso la vita di Dayane Mello. La giovane infatti, ha annunciato ai suoi fan che sua madre ha scoperto di essere ammalata. Nello specifico ha ammesso che ha un tumore. Alcuni fan si sono mobilitati per farle delle donazioni.

LA RISPOSTA DI DAYANE MELLO – Dopo la notizia che la madre sta poco bene, Dayane Mello si è mostrata molto provata per quanto le sta accadendo. Ha poi deciso di rifiutare le donazioni che i suoi follower le hanno fatto fino ad ora. Queste sono state infatti le sue parole:

“Ci sono persone che hanno bisogno più di me di aiuto. Concentriamoci sulle persone che hanno bisogno di cibo, medicine e tanto amore. Grazie per tutto l’amore che ricevo da voi, vi amo”. Dopo aver ringraziato i suoi fan, ha gentilmente chiesto di smettere di donare, in quanto ci potrebbero essere persone che ne hanno più bisogno.

DAYANE MELLO NON PUò RAGGIUNGERE SUA MADRE – La mamma di Dayane Mello si trova in Brasile e per questo Dayane non la può raggiungere, in quanto si trova in Italia e ci sono anche delle importanti normative da rispettare per l’emergenza Coronavirus.

La stessa è capitata quando è morto suo fratello. All’epoca lei si trovava al Grande Fratello Vip e non poteva raggiungere la famiglia in Brasile, così, nonostante fosse provata, ha preferito aspettare nel programma per poi andare da uno psicoterapeuta, una volta uscita fuori.