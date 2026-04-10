Grosso blackout a Napoli e provincia

Un’estesa interruzione di corrente ha interessato nella tarda mattinata la città di Napoli e una parte significativa della sua area metropolitana, a seguito di un guasto improvviso alla rete dell’alta tensione. Il disservizio ha coinvolto in particolare i quartieri della zona orientale, lasciando senza energia elettrica abitazioni, attività commerciali e servizi per un periodo di tempo che ha generato disagi diffusi tra i cittadini.

La mancanza di elettricità si è estesa anche ad alcuni comuni limitrofi, tra cui Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. In diversi edifici residenziali si sono verificati blocchi degli ascensori, causando apprensione tra i residenti e richiedendo in alcuni casi l’intervento dei soccorsi.

Nonostante il coinvolgimento dell’Ospedale del Mare, nel quartiere di Ponticelli, la situazione è rimasta sotto controllo. L’attivazione automatica dei gruppi elettrogeni ha infatti garantito la continuità delle attività sanitarie, evitando ripercussioni sui pazienti ricoverati e su quelli impegnati in procedure chirurgiche.

Le operazioni di ripristino sono state avviate immediatamente dalle squadre tecniche, con priorità ai servizi essenziali. Il guasto ha riguardato una delle principali linee dell’elettrodotto ad alta tensione che alimenta gran parte del territorio. A supporto degli interventi sono arrivati anche i tecnici di E-Distribuzione, che hanno collaborato attivamente pur non essendo responsabili della rete coinvolta, contribuendo al progressivo ritorno alla normalità.