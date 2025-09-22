Napoli, in arrivo il rinnovo di uno dei calciatori più importanti

Zambo Anguissa è diventato uno dei simboli del Napoli di Antonio Conte. In un centrocampo che ha già cambiato pelle rispetto al passato, il camerunense rappresenta la certezza a cui il tecnico leccese non vuole rinunciare. Le sue prestazioni lo hanno reso un perno fondamentale per il tecnico.

Il contratto attuale di Anguissa scade nel 2027, grazie all’opzione esercitata dal club, ma l’idea è quella di blindarlo ancora più a lungo. Il Napoli ha imparato la lezione del passato con altri giocatori e stavolta vuole muoversi in anticipo.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, l’offerta è già sul tavolo: prolungamento fino al 2028 con opzione automatica per il 2029, cifre che dimostrano la centralità del giocatore nel progetto. L’ingaggio previsto è da 3,5 milioni di euro netti a stagione, un riconoscimento importante per un calciatore che negli ultimi anni ha fatto la differenza. Con i vari bonus potrebbe anche sfiorare i 4 milioni.

La fumata bianca potrebbe arrivare in autunno, quando le parti dovrebbero definire tutti i dettagli. Sarebbe il coronamento di un percorso che ha visto Anguissa crescere di stagione in stagione, fino a diventare un leader silenzioso della squadra.