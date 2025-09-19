Guardiola stupito da un azzurro: “È strepitoso”

Il Manchester City ieri sera ha vinto in maniera abbastanza poco agiata, nonostante un 2-0 sofferto e giocato con un calcio “noioso” secondo il tecnico dei citizens Pep Guardiola
Calcio noioso secondo Pep
Pep Guardiola si è espresso in maniera piuttosto diretta dopo la sfida che ha portato il Manchester City a battere il Napoli di Antonio Conte. Una partita per nulla a senso unico e che ha visto le due squadre darsi battaglia fino alla fine.
Un Napoli in partita fino alla fine, con qualche calo dovuto anche all’espulsione un po’ ingenua da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo. Una partita vinta da Pep Guardiola e i suoi giocando un calcio, secondo il tecnico spagnolo, abbastanza “noioso”.
Le parole di Guardiola
Qui di seguito le parole di Pep Guardiola nel post partita contro i partenopei: “Non è facile restare concentrati per 70′ come il Napoli. Eravamo 10 contro 11, abbiamo fatto un calcio noioso con l’intenzione di fare gol. Milinkovic-Savic è stato strepitoso. Sappiamo bene che squadra abbiamo sfidato”
Poi continua: “Haaland? Lui, Messi e Cristiano sono di un altro mondo. Complimenti ai ragazzi. Mi auguro di vedere presto De Bruyne, ha vinto tanto non potete capire cosa ha fatto in dieci anni. Abbiamo vinto tanti titoli e senza di lui non avremmo vinto. Peccato che non ha potuto giocare tutta la gara per la situazione che si è venuta a creare. Ha sentito l’affetto dei tifosi”.