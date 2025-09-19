Guardiola stupito da un azzurro: “È strepitoso”

Il Manchester City ieri sera ha vinto in maniera abbastanza poco agiata, nonostante un 2-0 sofferto e giocato con un calcio “noioso” secondo il tecnico dei citizens Pep Guardiola

Calcio noioso secondo Pep

Pep Guardiola si è espresso in maniera piuttosto diretta dopo la sfida che ha portato il Manchester City a battere il Napoli di Antonio Conte. Una partita per nulla a senso unico e che ha visto le due squadre darsi battaglia fino alla fine.

Un Napoli in partita fino alla fine, con qualche calo dovuto anche all’espulsione un po’ ingenua da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo. Una partita vinta da Pep Guardiola e i suoi giocando un calcio, secondo il tecnico spagnolo, abbastanza “noioso”.

Le parole di Guardiola

Qui di seguito le parole di Pep Guardiola nel post partita contro i partenopei: “Non è facile restare concentrati per 70′ come il Napoli. Eravamo 10 contro 11, abbiamo fatto un calcio noioso con l’intenzione di fare gol. Milinkovic-Savic è stato strepitoso. Sappiamo bene che squadra abbiamo sfidato”