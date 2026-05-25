L’addio di Pep Guardiola al Manchester City ha emozionato il mondo del calcio. Dopo dieci anni ricchi di successi, trofei e record storici, il tecnico catalano ha salutato i tifosi inglesi al termine della sua ultima partita all’Etihad Stadium. Una serata intensa, piena di applausi e commozione per uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni.

Nel post partita, Guardiola ha raccontato di aver ricevuto una telefonata speciale da Kevin De Bruyne, suo ex simbolo al City e oggi protagonista con il SSC Napoli. Le parole dell’allenatore hanno colpito tutti: “La telefonata di Kevin significa tutto per me, più dei titoli. Sono i ricordi creati insieme la cosa davvero speciale”. Un messaggio che testimonia il rapporto profondo nato tra i due durante gli anni trascorsi in Inghilterra.

Tra i tifosi azzurri, intanto, il nome di Guardiola è diventato subito argomento di discussione. Dopo l’addio di Antonio Conte, molti sostenitori del Napoli sognano un allenatore di livello mondiale sulla panchina partenopea. Sui social sono comparsi centinaia di commenti e messaggi di entusiasmo, con tanti tifosi che vedrebbero benissimo il tecnico catalano come guida del nuovo progetto azzurro.

La realtà, però, appare molto complicata. Lo stipendio percepito da Guardiola rende il suo approdo al Napoli praticamente impossibile, anche per una società ambiziosa come quella di Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo, quella dell’ex Manchester City resta soprattutto una suggestione affascinante, destinata ad alimentare i sogni della piazza ma difficilmente a trasformarsi in qualcosa di concreto.