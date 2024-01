Gudmundsson, guerra a tre tra Roma, Juventus e Inter

Le tre big di Serie A si starebbero contenendo il talento del Genoa, che sta disputando un campionato impressionante alla sua prima stagione nella massima lega italiana

Il fantasista islandese sta vivendo quello che si può definire un anno impressionante al Genoa. Dopo aver vissuto una Serie B da protagonista, dove il Genoa ha dimostrato di meritare subito la Serie A, ora quest’anno incanta tra i più grandi.

Il talento islandese sta riuscendo a mettersi in mostra, con la Juventus, la Roma e l’Inter che lo vogliono prendere già dalla prossima estate. È guerra aperta tra queste tre squadre, che si sfideranno a suon di milioni pur di averlo.

“Io come Dybala”

Qualche mese fa il giocatore islandese ha rilasciato un’intervista in cui dice: “Alcuni giocatori sono troppo statici, io invece cerco di sfruttare la libertà che mi concede Gilardino per trovare spazi e tempi per attaccare. Noi islandesi siamo meno rigidi di quanto si pensi. Certo, prima ci si allenava al freddo e sulla neve quindi era più un calcio di combattimento. Ora però sono stati costruiti impianti e campi: lavoriamo sui passaggi, sul controllo e sulla tecnica. Mi hanno fatto una buona offerta ed era l’ultimo giorno del mercato invernale. Ho sempre voluto misurarmi in Serie A, Liga e Premier League e il Genoa mi ha chiesto di aiutarli a salvarli. Alla fine non ci sono riuscito ma sono voluto rimanere anche in B perché volevo dare una mano a risalire. Ci sta. Entrambi portiamo i calzettoni abbassati. Il Barcellona è la mia squadra del cuore: mi sono innamorato di Messi