Gudmundsson nel mirino della Juve, ma c’è anche l’Inter

L’Inter starebbe cercando di inserirsi in tutti i modi nella trattativa che porterebbe Gudmundsson alla Juventus dal Genoa

La Juventus e il Genoa hanno instaurato un forte rapporto di collaborazione nel corso degli anni, facilitando il trasferimento di diversi giocatori tra i due club. I bianconeri hanno anche inviato i loro talenti nella direzione opposta. Nell’attuale rosa del Genoa, la Juventus ha individuato un giocatore di interesse.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, la Juventus starebbe tenendo d’occhio Albert Guðmundsson, in ottima forma per il Genoa. Le prestazioni dell’islandese hanno attirato l’attenzione di altri club italiani, tra cui Napoli e Inter, nelle ultime settimane. Tuttojuve riporta ora che la Juventus sta esplorando la possibilità di ingaggiare Gudmundsson e potrebbe lavorare a un accordo per la sua firma nel prossimo futuro. Sembra che i bianconeri siano intenzionati a rinforzare la propria rosa con il talentuoso giocatore islandese.

Un giocatore carico

In una recente intervista il giocatore ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo Genoa, dimostrando di avere carattere. Ecco cosa ha detto: “Il calendario era complicato, ma siamo cresciuti gara dopo gara. Purtroppo l’ultima sfida è stata segnata dall’espulsione e fino ad ora abbiamo pagato soprattutto i tre gol concessi nei finali di gara. Questo significa che abbiamo molto spazio per migliorare ma abbiamo anche una rosa di qualità. In B dominavamo molte partite, adesso invece dobbiamo giocare più bassi e quando recuperiamo il pallone ci troviamo con molto più campo da percorrere. Sono piccoli cambiamenti a cui dobbiamo adattarci, il cambio di categoria ha portato anche un cambio di sistema”.