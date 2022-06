Guedes si allontana dal Valencia, la Roma spera

Guedes sembra essere il prescelto del Valencia per far cassa. Mourinho e Tiago Pinto ci pensano per la loro Roma

Passato il momento di paura per i giallorossi, con la smentita immediata arrivata ieri dopo che il Telegraph ha dato Mourinho nel mirino del PSG. L’allenatore portoghese – salvo clamorosi colpi di scena – resterà sulla panchina capitolina.

Il tecnico lusitano vuole inoltre rinforzare la propria rosa e si fa avanti un nuovo nome per l’esterno. Gattuso sembra dovrà essere costretto a vendere Guedes, che potrebbe lasciare Valencia per far quadrare i conti del club. AS scrive che ci vorranno almeno 70 milioni di attivo sul mercato per gli spagnoli, dunque l’esterno offensivo potrebbe essere il primo a lasciare.

Un altro portoghese in giallorosso?

Goncalo Guedes quindi potrebbe essere il prossimo rinforzo della Roma. L’esterno classe ’96 intrigherebbe parecchio José Mourinho e Tiago Pinto. Sul calciatore ci sarebbe anche il Wolverhampton, che con la Roma condivide i buonissimi rapporti con il procuratore del giocatore.

Jorge Mendes, infatti, è l’agente del portoghese e la Roma avrebbe già fatto dei sondaggi. Per il giocatore serviranno circa 40 milioni di euro, cifra che Tiago Pinto non sembra però intenzionato a spendere. Il calciatore potrebbe dunque finire in Inghilterra, dove i Wolves e il loro tecnico starebbero spingendo pur di prenderlo. Sul giocatore anche l’interesse della Fiorentina di Rocco Commisso, che però non ha affondato il colpo. Trattativa difficile, specialmente perché il Valencia ha bisogno di monetizzare, dunque appare probabile che la prima squadra ad offrire la cifra richiesta strapperà il sì definitivo.