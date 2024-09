Guenda Goria, aria di crisi con il marito: “Pensavo di avere accanto una roccia…”

A distanza di pochi mesi dalla nascita del piccolo Noah, sembrerebbe che ci sia aria di crisi tra Guenda Goria e Mirko Gancitano. A rivelarlo è stata proprio l’ex volto del GF Vip al settimanale Diva e Donna.

“Pensavo di avere accanto una roccia…” – Il 25 luglio Guenda e Mirko sono diventati genitori del piccolo Noah. Dopo la nascita del figlio, però, la Goria sarebbe rimasta delusa del comportamento del marito. A confessarlo è stata proprio la donna nel corso di una recente intervista.

Da quanto emerso dal racconto a Diva e Donna, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si aspettava più sostegno e supporto da parte di Gancitano. Guenda, infatti, ha così rivelato:

“Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino. Io ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c’era”.

L’ex gieffina non ha nascosto di star attraversando un periodo di crisi con il marito. Stando al racconto della Goria, l’ex volto de La Pupa e Il Secchione si sentirebbe trascurato da quando è nato Noah:

“Mirko è stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire. Nei giorni successivi era traumatizzato. Stiamo costruendo un nuovo rapporto, si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui”.

Guenda Goria, però, non è sola. La neo mamma, infatti, ha ammesso di poter contare sulla suocera Enza: “Sto dormendo con mia suocera Enza, mi sta aiutando molto. Io allatto Noah, poi lei si alza e gli fa fare il ruttino e, se serve, lo cambia”.