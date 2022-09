Guenda Goria, attaccata da Gaia Zorzi: si è complimentata con Giorgia Meloni

A vincere le elezioni politiche e a divenire il nuovo Presidente del Consiglio è stata Giorgia Meloni. A complimentarsi con la nuova Premier è stata Guenda Goria, gesto che non è piaciuto a molti utenti dei social, tra cui Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso.

GLI ELOGI DI GUENDA – Se da una parte ci sono stati tantissimi italiani a rimanere delusi dal risultato elettorale, ce ne sono stati altrettanti, invece, che hanno gioito. Nonostante non condivida molte idee della Meloni, Guenda, attraverso una IG Story, si è mostrata felice per la sua vittoria:

“Le prime parole di Giorgia Meloni mi sono piaciute. Parole concilianti e autorevoli. Felice per una donna premier. Su tanti argomenti non sono mai stata d’accordo. Conoscete le mie posizioni su adozioni gay e diritti delle donne. Ma stimo Giorgia Meloni come donna e professionista e credo che meriti questa vittoria”.

L’ATTACCO DI GAIA ZORZI – C’è chi non ha affatto apprezzato il gesto della figlia di Amedeo Goria, ed è il caso di Gaia, sorella del vincitore. Attraverso Twitter, la Zorzi si è scagliata contro Guenda, criticando il suo “presunto” femminismo. Nel non voler alimentare un possibile scontro social, la ragazza ha cancellato il Tweet.

Purtroppo c’è stato chi ha fatto lo screenshot alle parole di Gaia, facendole divenire virali. Il suo attacco è giunto fino alla Goria, a cui ha così risposto:

““Cara piccola Zorzi. Il giorno che con il tuo operato artistico o professionale dimostrerai il tuo femminismo potrai parlare di me. Il mio femminismo lo dimostro concretamente negli spettacoli che produco e metto in scena. Vieni a vedermi a novembre a Roma! Porto in scena una straordinaria drammaturgia sconosciuta in Italia. Parliamo di violenza di genere. Nelle mie battaglie ci metto la faccia, il sangue e tutti i soldi che guadagno. Quindi pensa alle tue acerbe battaglie di una ragazzina che ancora deve dimostrare di avere il suo posto nel mondo.”

Davanti a tale risposta, Gaia non si è certo tirata indietro. In una serie di Tweet la ragazza ha spiegato il motivo dietro all’eliminazione del suo primo Tweet, ossia il non voler alimentare alcun dissing. La sua scelta, come evidenziato da lei stessa, dimostra tutta la sua maturità e la sua crescita.