Guenda Goria, cicogna in arrivo per lei e Mirko Gancitano: l’annuncio ufficiale

Ospiti a La volta buona condotto da Caterina Balivo, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno deciso di condividere pubblicamente una bellissima notizia. La coppia, infatti, è in attesa del loro primo figlio.

CICOGNA IN ARRIVO – Dopo ben tre anni di tentativi, la figlia di Maria Teresa Ruta e il compagno diventeranno genitori. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia durante la loro ospitata nel salottino televisivo della Balivo. Guenda, nel dare la lieta notizia, non è riuscita a contenere la sua immensa gioia.

A distanza di pochi anni dall’aborto dovuto a una gravidanza extrauterina, l’ex protagonista del GF Vip è nuovamente incinta. Tra le lacrime, la figlia di Amedeo Goria ha spiegato che questa gravidanza è un vero miracolo dato che le era stato che sarebbe stato impossibile avere figli naturalmente:

“Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo”.

Gancitano ha aggiunto: “Finalmente possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare, a giugno saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta. Guenda è entrata nel terzo mese di gravidanza e nel dirvelo tiro un sospiro di sollievo, sono state settimane dove eravamo in apprensione per tutto quello che ci era successo”.