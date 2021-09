Guenda Goria continua il suo racconto dopo l’operazione per endometriosi: ”Ho ancora dolore”

Guenda Goria nelle ultime ore ha avuto un intervento per endometriosi. Si tratta di una malattia comune che colpisce le donne molto più di quanto si creda, ma se ne parla poco. Ed è proprio per questo che la donna ha deciso di postare delle foto in ospedale attraverso le quali sensibilizzare la popolazione su questa tematica.

GUENDA GORIA: ”HO ANCORA DOLORE” – La ragazza ha confessato di avere ancora qualche problema, per esempio quello di fare fatica a parlare perché è stata intubata: “Ho ancora dolore alla gola perché sono stata intubata, adesso sto prendendo degli antidolorifici”.

GUENDA GORIA RASSICURA I FAN – La ragazza però ci ha tenuto anche a rassicurare i suoi fan, in quanto si sta riprendendo. “Mi sto piano piano riprendendo”, ha infatti dichiarato. Poi ha aggiornato anche per quanto riguarda i progressi: “Voglio dirvi che mi sono seduta sul letto e mi sono anche alzata”.

IL RINGRAZIAMENTO ALLE IENE – Ci ha tenuto poi a ringraziare anche la redazione delle Iene. “Grazie di cuore alla preziosa redazione de Le Iene che porta avanti la sensibilizzazione e la divulgazione di una malattia di cui soffriamo in molte e ancora troppo poco si conosce”.

La donna quindi sta bene e si sta riprendendo piano piano, proprio come ha detto ai suoi fan che erano desiderosi di sapere come stesse. La sensibilizzazione di questa malattia però è stata importante per aiutare tutte quelle donne che sono in difficoltà o che stanno soffrendo a causa di questa malattia.