Guenda Goria critica pesantemente il marito Mirko Gancitano, ma poi cambia idea: “Sei straordinario”

Guenda Goria ha fatto un significativo dietrofront sulle critiche pubbliche rivolte al marito Mirko Gancitano riguardo al suo ruolo di padre. La coppia, che ha accolto il loro primo figlio, Noah, a luglio, sembrava inizialmente unita e serena, ma a settembre Guenda aveva rilasciato un’intervista a Diva e Donna in cui lamentava la scarsa partecipazione di Mirko nella gestione del neonato, attribuendo invece un ruolo centrale di supporto alla suocera Enza.

In quell’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva espresso il suo disappunto con parole piuttosto dure, dicendo: “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”.

Scuse pubbliche

Ora, a distanza di qualche mese e dopo aver riflettuto su quelle dichiarazioni, Guenda ha pubblicamente chiesto scusa a Mirko attraverso un messaggio toccante su Instagram. In questo post, ha spiegato di aver agito spinta dalla stanchezza e dalle emozioni intense legate alla maternità, ammettendo di aver percepito il comportamento di Mirko come distaccato, quando in realtà lui stava solo cercando di trovare il suo equilibrio nel nuovo ruolo di padre.

Guenda, ripensando a quei momenti, ha capito che Mirko si stava adattando con sensibilità alla nuova realtà, cercando di non invadere i suoi spazi come madre, piuttosto supportandola senza imporre la sua presenza. Ora, osservando il marito con Noah, la Goria ha riconosciuto l’importanza del suo approccio e lo ha definito “straordinario”, riconoscendo che, così come diventare madre è impegnativo, anche diventare padre richiede tempo e pazienza.

Con grande sincerità, Guenda ha dichiarato il suo amore e rispetto per il marito, sottolineando come la sua dedizione alla famiglia renda entrambi più forti e uniti, certa che Noah sarà fortunato a crescere con un padre come lui.