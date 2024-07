Guenda Goria, è nato Noah: l’annuncio sui social

Dopo l’annuncio in televisione della gravidanza, Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano, attraverso un post su Instagram, hanno annunciato la nascita di Noah, il loro primo figlio.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Lo scorso gennaio l’ex volto del GF Vip e l’ex Secchione avevano annunciato a La volta buona di essere in dolce attesa. Per loro, però, non è stato affatto facile diventare genitori. Nel 2022, infatti, la Goria si è dovuta sottoporre ad un intervento per via di una gravidanza uterina che l’ha portata all’asportazione di una tuba.

Fortunatamente a Guenda è arrivato quello che lei stessa ha considerato un miracolo, ossia la sua seconda gravidanza. Nelle scorse ore l’ex gieffina e il marito hanno finalmente potuto abbracciare Noah, il loro primogenito.

Attraverso un tenero e commovente post su Instagram, la coppia ha annunciato l’arrivo del loro bambino. A corredo del tenero video in cui sono stati mostrati i momenti più importanti e toccanti della gravidanza, c’è la didascalia: “Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah”.

Ovviamente non sono mancati gli auguri e l’affetto da parte dei fan della coppia e dei loro amici. Sotto al post, infatti, Delia Duran ha così scritto all’amica: “Auguri Tesorini. Benvenuto al mondo piccolo Noah”. Sono stati in tanti i vip che hanno voluto congratularsi con Guenda Goria e Mirko per la nascita del loro piccolo.

