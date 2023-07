Guenda Goria, la frecciatina a Belen Rodriguez: “È come la sua vita sentimentale”

A tirare in ballo Belen Rodriguez, recentemente nel mirino dei gossip, è stata Guenda Goria. Attraverso le sue IG Stories, l’ex volto del GF Vip si è lasciata andare ad una battuta dove ha coinvolto la showgirl argentina.

“È come la sua vita sentimentale” – Nei giorni scorsi il mondo della cronaca rosa non fa altro che parlare dell’ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo gli svariati rumors su una possibile crisi con l’ex volto di Amici, la showgirl argentina è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo, la sua presunta nuova fiamma.

A tirare in ballo la chiacchierata vita sentimentale della Rodriguez è stata la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Molto attiva sui social, Guenda Goria ha voluto scherzare sui continui cambiamenti che avvengono nella sua vita e ha così lanciato una velata frecciatina alla conduttrice.

“La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez”, ha così scritto l’ex gieffina nelle sue IG Stories. Questa battuta, però, non è piaciuta a molti utenti del web, che l’hanno trovata di cattivo gusto dato ciò che l’argentina sta affrontando in quest’ultimo periodo.

Da parte della Rodriguez non è giunta alcuna replica. La donna, infatti, ha deciso di non commentare né gli scoop di questi giorni che la frecciatina della Goria. Per quanto riguarda Guenda, quest’ultima è solita utilizzare i social per raccontare ai fan ciò che accade nella sua vita.