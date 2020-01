Guendalina Canessa, 14 mila euro spesi in 15 minuti

Guendalina Canessa è nota per essere un amante della moda e recentemente lo ha dimostrato senza ombra di dubbio, spendendo l’assurda cifra di 14692€ in meno di un’ora.

IL LUSSO COSTA – Questo è l’argomento dell’ultimo servizio di pomeriggio5. I giornalisti infatti sono desiderosi di trovare risposte alla domanda più semplice del mondo, perché? Ecco cosa dichiara Guendalina Canessa. “Amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà delle cose. Io compro moda.” Giustamente l’ex gieffina si potrebbe sentire attaccata, dopotutto sono soldi suoi come sottolinea in seguito. “Io brucio i miei soldi. Se lavoro e guadagno spendo tutto. Il bello è che io brucio i miei soldi, non li chiedo a mio padre o al mio uomo che non ho. Quando compro penso a mia figlia Chloe che spero abbia il mio stesso numero di scarpe in modo da poterle indossare un giorno. Per me la moda è arte. Come la gente acquista quadri di Picasso, io compro la moda, acquisto scarpe e borse che lascerò un giorno in eredità a mia figlia”.

LE ORIGINI DELLA SUA PASSIONE – Se vi state chiedendo da dove risale questa sua passione per la moda, non cercate troppo lontano. Si tratta infatti del padre, imprenditore proprio in questo settore. Ha fondato un marchio che produce capi in cashmere a Firenze. Non c’è quindi da sorprendersi riguardo all’amore che Canessa volge alla moda.