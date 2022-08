Guendalina Canessa, finita la sua storia con Claudio Tommasini: “Non c’erano le basi per un futuro”

Guendalina Canessa ha annunciato la fine della sua relazione con Claudio Tommasini. È giunta quindi al capolinea la loro storia d’amore che ormai durava da due anni a questa parte. Cosa sarà accaduto tra l’influencer e il giocatore di basket? Ne ha parlato proprio lei sui social.

Obiettivi di vita differenti

L’imprenditrice e Tommasini si sono amati per due anni ma a quanto pare la loro relazione non era destinata a durare. L’ex gieffina non ha esitato a ringraziare il suo ex fidanzato perché tra loro c’è sempre stata sincerità, onestà, una storia d’amore limpida e pulita. Tuttavia, anche le cose belle sono destinate a finire se non ci sono i presupposti per continuare.

Stando alle parole di Guendalina, infatti, Claudio avrebbe voluto una famiglia tutta sua. Una richiesta che però non poteva essere accontentata poiché la 40enne ha già un divorzio alle spalle con Daniele Interrante e una figlia di 12 anni di nome Chloe. La donna, quindi, non sente affatto la necessità di avere altri figli.

“Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico perché lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi ed io no. So che posso sembrare egoista, ma io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro, perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi a me?“ ha detto l’imprenditrice sui social.

Guendalina, inoltre, ha ammesso che non è stato facile lasciarlo andare ma necessario per permettergli di realizzare il suo sogno. Per la donna, quella con Claudio è stata una storia d’amore importante, una vera e propria favola che purtroppo è giunta al termine.