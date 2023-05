Guendalina Tavassi, arriva la rivelazione sui social: a breve anche la mamma approda in TV

Come di consueto, Guendalina Tavassi inizia la propria giornata dando il buongiorno ai follower sui social. Questa volta, però, ha rivelato anche una clamorosa indiscrezione che vedrebbe l’approdo in televisione di un altro membro della famiglia.

Secondo quanto rivelato l’influencer sembra essere stata contattata dagli autori di un noto programma televisivo. Riconoscendo il numero, si aspettava che la chiamata fosse per lei ma in realtà le cose erano ben diverse.

Gli autori, infatti, deludendo le sue aspettative, volevano arrivare ad Emanuela Fuin, sua madre. L’ex protagonista del Grande Fratello non ha rivelato ulteriori dettagli e ha lasciato, quindi, con il fiato sospeso tutti i fan.

Secondo quanto appreso dai più attenti, però, Guendalina ha lasciato intendere di conoscere bene gli autori e quindi si può presumere la partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello.

Insomma, non resta altro che attendere per capire in quale programma e in che vesti vedremo l’ex showgirl che ha già fatto intendere di che pasta sia fatta nel corso delle apparizioni nel reality condotto da Alfonso Signorini e grazie agli scontri con Antonella Fiordelisi e Attilio Romita.