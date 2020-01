Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia: è tornato il sereno

Pare proprio che negli ultimi giorni tra Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia sia tornato il sereno perso da un po’ di tempo. La donna lo ha mostrato con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

GUENDALINA TAVASSI E SUA FIGLIA GAIA: LO SCONTRO QUALCHE MESE FA – Fino a poco fa infatti pareva non corresse buon sangue tra le due. Sua figlia Gaia e suo padre Remo avevano fatto delle dichiarazioni davvero pesanti sul suo conto ma lei non aveva proferito parola al riguardo. Aveva infatti dichiarato apertamente che un rapporto così conflittuale tra le due fosse più che normale poiché si tratta di una ragazza adolescente. Aveva sostenuto, tra le altre cose, che anche lei da ragazzina aveva ‘inventato’ storie su sua madre pur di lasciare la casa di quest’ultima e andare a vivere con il padre.

GUENDALINA E IL RAPPORTO CON LA FIGLIA: TORNA IL SERENO – Come abbiamo annunciato, per fortuna, le cose tra le due sembrerebbero essersi risolte. La Tavassi ha infatti pubblicato una foto che la ritrae con la giovane Gaia. La didascalia sotto riportava tali parole: “Non c’è nulla da capire, non c’è nulla da spiegare…. Io so e tu sai. Ti amo di bene piccola pazza, sei sempre stata un piccolo demone…. ma passerà anche l’adolescenza”.