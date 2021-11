Guendalina Tavassi, ecco chi è il suo nuovo compagno Federico Perna

Guendalina Tavassi ultimamente ha avuto un ruolo determinante nel mondo del gossip a causa della separazione con l’ex marito Umberto D’Aponte. Tuttavia, già da diversi mesi la donna ha iniziato a frequentare un altro uomo, tale Federico Perna. Vediamo insieme di chi si tratta.

Chi è il nuovo compagno di Guendalina?

Federico Perna è un imprenditore di Roma che gestisce diversi locali green di sushi e di cibi esotici nella zona nord della città, a Ponte Milvio. Non è un uomo di spettacolo ma chiaramente adesso è più conosciuto rispetto a prima proprio per la sua storia con la Tavassi. “Ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare” disse il nuovo compagno, il quale ha preso le difese dell’influencer.

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io” disse Guendalina diverso tempo fa, quando le continue voci la costrinsero a presentare al pubblico il suo nuovo fidanzato. “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme” furono le prime parole di Federico Perna.

I due quest’estate hanno trascorso un po’ di tempo insieme e da soli a Mykonos, in Grecia. Clicca qui per vedere le foto del nuovo compagno di Guendalina.

La difficile separazione con Umberto D’Aponte

La Tavassi ultimamente si è resa protagonista di una presunta seconda aggressione da parte dell’ex marito Umberto D’Aponte. La donna lo ha accusato, tramite il profilo del suo avvocato, di avergli distrutto il cellulare e di averla nuovamente aggredita. D’altro canto, l’ex marito ha smentito queste accuse giurando di non averla mai sfiorata ma solo di aver urlato a causa di una lite furibonda.