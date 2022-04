Guendalina Tavassi, il suo fidanzato: chi è Federico Perna?

Tra i concorrenti di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, c’è anche Guendalina Tavassi. La donna, come anche il fratello Edoardo, si sta rivelando tra i protagonisti di quest’anno. Con il suo essere senza peli sulla lingua, la Tavassi ha spesso diviso il pubblico del reality. A fare il tifo per Guendalina, sia in studio che sui social, è il suo attuale fidanzato: Federico Perna.

CHI È FEDERICO PERNA? – Dopo la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, Guendalina ha ritrovato l’amore con Federico. Nonostante le critiche e il turbolento periodo vissuto dopo la separazione dell’influencer, il loro amore non è stato scalfito.

Nato a Roma, Federico è un imprenditore nel settore della ristorazione. Il 35enne gestisce un locale di sushi e di cibi esotici nei pressi di Ponte Milvio. In molti ipotizzano che la coppia si sia conosciuta proprio grazie al locale dell’uomo.

Riguardo la sua storia d’amore con Guendalina Tavassi, Federico si è sempre mostrato molto innamorato. Già all’ufficializzazione della loro relazione, l’imprenditore ha subito preso le difese della fidanzata che si è ritrovata al centro delle critiche.

Recentemente, inoltre, Perna ha voluto far ricevere alla sua metà un romantico videomessaggio in cui ha ancora una volta ribadito il suo amore per la Tavassi. In quel breve filmato, Federico ha aperto il suo cuore alla naufraga:

“Ciao amore mio, ma quanto sei bella? Mi manca tutto di te, il tuo sorriso… Io vivo per te, per noi. Ricordi la promessa che ci siamo fatti prima che partissi? Io la ricordo molto bene e solamente noi sappiamo quello che siamo e cosa vogliamo. Mi manchi da morire e ti amo follemente”.

Per vedere le foto di Federico, clicca qui.