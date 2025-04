Guendalina Tavassi, in ospedale per un intervento: cosa è successo?

Un’operazione delicata alle corde vocali e un periodo di silenzio forzato: è questo il momento che sta vivendo Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ha annunciato sui social di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di alcuni noduli, uno dei quali – ha raccontato – era “grande come un fagiolo”.

COSA È SUCCESSO? – La voce roca, che l’ha sempre contraddistinta, aveva cominciato a darle problemi sempre più seri: “Sono sempre stata un po’ afona, ma con gli anni la situazione è peggiorata fino a non riuscire più a finire una frase per l’affanno”, ha spiegato in un video registrato il giorno prima dell’operazione. Da qui la decisione di risolvere il problema una volta per tutte.

L’intervento è riuscito, ma adesso è il momento del recupero. E per Guendalina – che di certo non è famosa per il silenzio – non sarà semplice. “Adesso sto benissimo, ma ahimè – e buon per voi tutti – non potrò parlare per una settimana, neanche bisbigliare”, ha aggiunto, con la consueta ironia che la contraddistingue.

Per affrontare questi giorni di silenzio, Guenda ha raccontato di aver trovato un modo tutto suo per comunicare: il “linguaggio dei segni secondo Tavassi”, fatto di gesti romani e frasi registrate da far partire all’occorrenza. Impossibile non sorridere davanti a messaggi del tipo “Te meno, te gonfio, vai a fare i compiti immediatamente”, preparati in anticipo per la sua famiglia.

Accanto a lei, come sempre, il marito Federico Perna, con cui è convolata a nozze alle Maldive lo scorso luglio. Tra una rosa lasciata sul comodino, scherzi in corsia e dediche affettuose, Federico continua a essere il suo punto fermo. In salute e in malattia.