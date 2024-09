Guendalina Tavassi, la svolta del Grande Fratello

Cosa si nasconde dietro una vita apparentemente perfetta, fatta di lusso e viaggi? A mostrarcelo è Guendalina Tavassi. L’ influencer di 38 anni e di origini romane ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 in cui racconta le difficoltà economiche di una diciassettenne madre e sola e l’arrivo dell’occasione della vita: il Grande Fratello.

Non sempre è stato tutto rose e fiori e non sempre le cose sono andate come la showgirl sognava e sperava. L’attrice, rimasta incinta a 17 anni e abbandonata dal compagno del tempo, ha dovuto sin da subito cacciare le unghie; non soltanto per portare avanti la gravidanza, dato il dissenso del padre, ma anche per guadagnarsi da vivere, una volta nata la bambina.

Guendalina racconta di come tutto ciò sia stato difficile. A rendere tutto più complicato è stato anche il divorzio dei genitori. Lei, sin dall’età di 8 anni ha vissuto con il padre, allontanandosi completamente dalla madre. Rimasta incinta poi, ha iniziato ad avere problemi anche con il papà. L’uomo, contrario sin da subito alla gravidanza, aveva deciso che la figlia, ancora adolescente, dovesse abortire. Guendalina convinta di tenere la bambina, ora diciannovenne, si è opposta a tutto ciò, scappando dalla sala operatoria nel giorno dell’operazione.

Il prezzo che ha pagato è stato molto alto. Si è ritrovata completamente sola e con una figlia da accudire. Ha iniziato a lavorare come cubista. Con lo stipendio, a malapena riusciva pagare la babysitter, figuriamoci le bollette. Con occhi lacrimanti, dice “Quella non era vita”.

Ecco, però, che nel buio vede la luce: il Grande Fratello. Il programma, che è stato per lei una vera a propria svolta e che ha salvato lei e la figlia dal baratro, le ha consentito non soltanto il riscatto, ma anche la scalata sociale. Proprio in virtù di ciò, Guendalina dice a riguardo “non lo rinnegherò mai”.