Guendalina Tavassi, matrimonio finito: “Inutile scrivermi di tornare insieme a lui”

Guendalina Tavassi non vuole più sentir parlare della storia finita con il marito Umberto d’Aponte. I due si sono separati ma attualmente vivono ancora insieme per il bene della famiglia e dei figli. Per i due, la famiglia viene sempre al primo posto ed è per questo motivo che vivono sotto lo stesso tetto ma da separati.

D’APONTE VUOLE RICONQUISTARE GUENDALINA – Non si dà pace Umberto d’Aponte, convinto di voler riconquistare sua moglie Guendalina e tornare alla normalità. Dalla sua parte i follower della Tavassi, i quali continuano imperterriti a chiederle di lui e a consigliarle di perdonarlo. Guendalina, infatti, in queste ultime ore ha pubblicato un duro sfogo su questa faccenda.

LO SFOGO DI GUENDALINA TAVASSI: “BASTA, NON VOGLIO CAMBIARE IDEA” – La Tavassi in queste ultime ore ha dichiarato che la sua decisione è definitiva. La donna è stanca di dover leggere consigli non richiesti da parte dei follower, ormai la decisione è presa e ci sono dei motivi ben precisi dietro. Secondo quanto riportato dalla donna, “succedono episodi che portano a litigi”, ormai “la fiducia è persa”.

“Ragazzi scusate, ma cosa non vi è chiaro del fatto che mi sia separata? Prima di scrivermi stron***e del tipo ‘ tornaci insieme’, ‘perdonalo’, RAGIONATE! Avrò i miei motivi per aver fatto questa scelta. Mi chiedete sempre dove sta, cosa fa, mi dite addirittura di tornarci perché senza di lui non faccio ridere. Io devo tornare con le persone per far ridere voi?” ha esordito Guendalina su Instagram.

LA TAVASSI TORNA A PARLARE DEI VIDEO PRIVATI – Guendalina Tavassi è tornata a parlare anche dei video privati che si scambiava con il marito e che sono stati diffusi da hacker. La donna ha svelato dell’esistenza di altri video che “fortunatamente sono stati cancellati in tempo”. Per vedere lo sfogo di Guendalina, cliccate qui.