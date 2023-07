Guendalina Tavassi è stata una delle concorrenti storiche del Grande Fratello Vip. L’influencer romana è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso e con le sue partecipazioni ai reality e la sua vita pubblica e personale, ha sempre trovato il modo per far parlare di lei.

Nota anche per la partecipazione insieme al fratello Edoardo all’Isola dei Famosi: i due hanno partecipato alla scorsa edizione come coppia, dimostrando complicità e voglia di mettersi in discussione.

Edoardo Tavassi ha anche partecipato all’ultima edizione del GF VIP ed anche in questo caso, la partecipazione attiva fisica e virtuale di Guendalina non si è fatta attendere. Dopo la fine dei programmi ad ogni modo, sembrerebbe che la famiglia Tavassi non avrebbe nessuna intenzione di fermarsi, anche perché cavalcare l’onda è da sempre una delle attività preferite dell’influencer. Alcune voci confermerebbero la partecipazione alla prossima edizione del reality della figlia di Guenda, sarà vero?

Guendalina e i tagli fatti a Mediaset

L’influencer si è esposta rispetto a tutti i cambiamenti editoriali richiesti da Pier Silvio Berlusconi per la nuova stagione Mediaset. A quanto pare tra le priorità ci sarà quella di non coinvolgere nei programmi influencer e per tanto nemmeno Guendalina.

Quest’ultima si è cosi esposta: “Onestamente non me ne può fregare di meno perché sinceramente ho il mio lavoro, Instagram mi diverte. Devo però ammettere che non sono una malata della televisione ma del Grande Fratello si, è l’unico che rifarei“.

Questa è una vera e propria provocazione da parte di Guendalina? Un modo diretto e sostanziale per testare quanto la decisione di Pier Silvio sia solida?