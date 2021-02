Guendalina Tavassi: perché lei e il marito dormono in due letti separati? Arriva il chiarimento

A lasciare senza parole gli utenti di Instagram è stato il dettaglio notato in una IG Story di Guendalina Tavassi. Da quanto emerso lei e il marito Umberto D’Aponte dormono in due letti separati. La scoperta ha ovviamente destato non poche domande, ma a chiarire ogni dubbio è stata la stessa opinionista di Barbara D’Urso.

LO SGARRO – Attivissima sui social, la Tavassi ha voluto dare l’opportunità ai suoi fan di scambiare qualche chiacchiera. Aprendo il box delle domande, c’è stato anche chi le ha chiesto il perché lei e il marito non dormono nello stesso letto.

Da quanto spiegato dall’opinionista, dietro questa scelta ci sarebbe una “vendetta” nei confronti del marito. La donna avrebbe infatti scelto di “punire” il marito dopo uno aver scoperto uno “sgarro” avvenuto un anno fa. Non è scesa nei dettagli, ma nonostante sia passato del tempo, Guendalina non ha ancora rivelato quando tornerà a dormire con l’imprenditore.

LO SCANDALO DELLE FOTO HOT – Dal matrimonio, avvenuto nel 2013, di Guendalina e Umberto sono nati Chloe e Tommaso. Inoltre, la Tavassi è anche mamma di Gaia, avuta diciotto anni fa da una precedente storia d’amore.

Negli ultimi mesi Guendalina è stata vittima di revenge porn, ritrovandosi, insieme al marito, al centro della bufera. Per via di un hackeraggio del suo iCloud, la Tavassi ha trovato in rete delle sue immagini hot. Lo scandalo ha colpito la coppia, ma che ha saputo affrontare al meglio e, soprattutto, unita.