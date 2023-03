Nuovamente Guendalina Tavassi si è trovata a dover fare i conti con il fatto di essere una persona nota sui social e sul piccolo schermo. Protagonista per alcune interviste hot a Le Iene, l’influencer è stata respinta da un resort per famiglie. A spiegarlo è stata proprio l’ex naufraga, attraverso un duro sfogo sui social.

“Sono sconvolta” – Insieme al fidanzato Federico Perna e i figli Cloe e Salvatore avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte, Guendalina sarebbe dovuta partire per l’Alto Adige. Oltre a trascorrere un po’ di tempo in famiglia, la donna avrebbe dovuto sponsorizzare un resort per famiglia in cui avrebbe soggiornato. Inaspettatamente, però, è saltato il viaggio.

“Sono veramente, ma veramente sconvolta, adesso vi racconto questa cosa perché è giusto che sappiate tutti che gente di m***a c’è dietro a tante strutture”, ha così iniziato a raccontare l’opinionista. Successivamente l’influencer ha aggiunto: “Un po’ di tempo fa avrei dovuto soggiornare, ma per motivi miei privati, ma non sono potuta andare, e ho riscritto una mail al pr di questa struttura e adesso vi faccio leggere la sua risposta”.

A sconvolgere Guendalina Tavassi è stata la risposta che le ha fornito la struttura in cui avrebbe dovuto soggiornare. Stando allo screenshot mostrato nelle IG Story, il resort avrebbe deciso di disdire il tutto dopo alcune interviste fatte dall’influencer a Le Iene: “In seguito alle ultime uscite e confidenze alle Iene, riprese da varie testate, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”.

Una decisione, quella dell’hotel, che ha spiazzato l’ex naufraga che ha prontamente commentato così: “Volevo dire al pr della comunicazione e responsabile di queste strutture che si chiamano family perché ci sono le famiglie, e i bambini in qualche modo nascono, anzi, gli consiglio prettamente di non farlo quattro volte al giorno, ma almeno una volta all’anno non gli farebbe male”.