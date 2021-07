Guendalina Tavassi: ”scioccata” per quello che ha detto l’ex suocera

Pare che la madre dell’ex marito, Umberto D’Aponte, abbia attaccato aspramente Guendalina Tavassi. L’ex suocera, infatti, sotto un post di Instagram dell’influencer, ha avuto un botta e risposta con un utente che aveva espresso dispiacere per la fine della storia d’amore tra Guendalina e Umberto.

I due stavano insieme, infatti, da diverso tempo. Le nozze si erano celebrate nel 2013 e nel corso del tempo hanno avuto anche due bambini, Chloe e Salvatore. Un utente molto dispiaciuto non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto nelle ultime settimane.

IL COMMENTO DELL’UTENTE DOPO LA FINE DELLA STORIA D’AMORE TRA GUENDALINA TAVASSI E UMBERTO D’APONTE – Un utente, fan della Tavassi, ha commentato: “Nessun peccato, anzi… Sono la mamma di Umberto e lei non sa quanto sono felice” , ha risposto prontamente la madre dell’ex marito di Guendalina. L’utente, però, ha poi replicato che voleva solo mostrare la propria ammirazione e simpatia per la coppia prima che si lasciasse, augurando una buona giornata alla signora che precedentemente aveva commentato.

LA REAZIONE DI GUENDALINA TAVASSI AL COMMENTO DELLA MADRE DI UMBERTO D’APONTE – Non è chiaro per quale motivo la mamma di Umberto D’Aponte abbia detto ciò che dichiarato. Persone molto vicine a Guendalina hanno riportato ciò che la donna attualmente sta pensando: “sempre più scioccata”, hanno riferito, per quanto riguarda la donna. Inoltre: “preferisce non replicare per evitare tensioni” . E ancora: Guendalina vuole preservare la tranquillità per il bene dei suoi figli e non perdersi in discussioni pubbliche che porterebbero a galla cose che è meglio che restino private” .

PERCHè GUENDALINA E UMBERTO SI SONO LASCIATI? – Entrambi hanno comunicato la rottura nel mese di marzo scorso. Non hanno mai spiegato le cause che li hanno portati alla rottura. L’annuncio della rottura è avvenuto poco la vicenda che ha vista coinvolta Guendalina nella pubblicazione di video intimi che le sono stati ”rubati” dal cellulare. Il fatto, stando a quanto detto da Guendalina stessa, non è affatto collegabile col suo rapporto con Umberto D’Aponte. Per vedere la risposta della mamma di Umberto clicca qui.