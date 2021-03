Guendalina Tavassi si separa dal marito Umberto, lui: ”Voglio riconquistarla”

E’ ufficialmente finita la storia tra Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte. I due infatti si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex gieffina su Instagram, sul quale ha chiarito alcune situazioni che hanno vissuto negli ultimi mesi.

Hanno dunque deciso di porre fine al loro matrimonio nonostante continuino a vivere sotto lo stesso tetto per il bene dei bambini. Sembrava però che il loro rapporto non avesse alcun tipo di problema e invece a quanto pare non è stato così.

UMBERTO D’APONTE ROMPE IL SILENZIO – Il marito di Guendalina, Umberto, ha deciso di parlare di quanto successo. L’imprenditore è tornato da poco a casa dopo aver fatto un trapianto in Turchia, dichiarando di essere pronto a chiedere scusa alla moglie per alcuni suoi comportamenti.

L’uomo infatti non vorrebbe separarsi dalla moglie e farebbe di tutto per tornare insieme. Prova un amore troppo grande nei suoi confronti. Sarebbe anche circolato un video poi rimosso e delle dicerie su un presunto tradimento di Umberto. Nelle sue storie di Instagram infatti lui ha chiarito:

“Non devo chiedere scusa a nessuno. L’unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto. sono una persona innamoratissima di Guendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie”.