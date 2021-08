Guendalina Tavassi si sfoga su Instagram: “Sfruttare i figli solo per i follower”. Attacco all’ex marito

Guendalina Tavassi ha pubblicato su Instagram un duro sfogo senza fare nomi. Tuttavia, i fan più maliziosi hanno pensato che le dure parole fossero rivolte all’ex marito, Umberto D’Aponte. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

UMBERTO D’APONTE PUBBLICA DELLE STORIES – Nello specifico, la causa scatenante dell’ira dell’influencer potrebbe essere stata una serie di stories pubblicate dall’ex marito. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato uno screenshot di una chat su WhatsApp di sua figlia Chloe, la maggiore. La figlia ha inviato al padre un tenero messaggio, nel quale esprimeva tutta la mancanza che prova quando non si vedono.

In sostanza, la bimba ha dichiarato che il suo mondo è buio e spento senza di lui. Parole che hanno fatto commuovere Umberto D’Aponte, il quale infatti ha pubblicato la sua reazione sui social. L’uomo si è commosso particolarmente, ma Guendalina evidentemente non ha apprezzato il gesto.

LO SFOGO DI GUENDALINA TAVASSI – “Io non voglio creare guerre sui social, non l’ho mai fatto e per questo mi prendo insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti” ha esordito la donna sul social. “Però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare i follower e la vittima su Instragram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere stro***te o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è” ha concluso.

Nonostante non abbia fatto alcun nome, sembrerebbe che la donna si riferisse proprio all’ex marito. La donna, infatti, ha aspettato molto tempo prima di parlare della rottura, ma quando l’ha fatto non si è di certo risparmiata. Cosa risponderà Umberto D’Aponte a questa provocazione?