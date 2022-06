Guendalina Tavassi, vittima di furto? La verità

Reduce dal successo all’Isola dei Famosi, nelle ultime ore Guendalina Tavassi è finita al centro dell’attenzione. L’ex naufraga ha infatti raccontato di essere stata vittima di un furto in stazione, per poi rivelare l’inaspettata scoperta.

VITTIMA DI FURTO? – Nella giornata di ieri la Tavassi, insieme al fidanzato Federico Perna, si è diretta alla stazione di Milano per poter tornare a Roma. Ed è stato proprio nella stazione, come raccontato dal Guendalina nelle sue IG Stories, che è avvenuto il furto.

“M’hanno lasciato per terra. M’hanno rubato il portafogli in stazione, c’era di tutto, le carte, l’anello, un punto luce, un regalo di mia nonna, tutto, m’hanno rubato tutto nella stazione a Milano. Vabbè, ma tanto, il punto luce le starà malissimo, poi oro bianco e oro giallo non vanno d’accordo. I soldi, tutte medicine e Dio queste cose le vede. Il Rosario di Nonna m’è dispiaciuto, ma nonnina è sempre con me. Detto ciò, state attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima, però viene spontaneo fare. Io avevo la borsa e mentre passavo uno ha cominciato a urlare, io mi sono girata e nel mentre mi giravo, questo urlava ancora, e la compare è passata, col dente giallo fluo, mentre io mi giravo a guardare questo che urlava. E quindi vi auguro tutto il male“, ha così raccontato l’influencer.

L’INASPETTATA SORPRESA – Poche ore dopo il racconto dettagliato del furto, Guendalina Tavassi è tornata sui social per svelare l’inaspettata sorpresa. Sempre nelle sue IG Stories, la donna ha annunciato di aver ritrovato il portafoglio.

Infatti, stando a quanto svelato dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, il portafoglio è sempre stato nella sua valigia. Lo scambio con l’uomo e la donna in stazione è effettivamente avvenuto, ma, nonostante ciò, non è avvenuto alcun furto.