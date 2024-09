Guendouzi spera che Kone della Roma “non giochi così” nel derby

Matteo Guendouzi è talmente soddisfatto della prestazione di Manu Koné con la Francia che spera che il suo connazionale non “giochi così” nel prossimo derby della Capitale

Koné e Guendouzi hanno esordito nella vittoria per 2-0 della Francia contro il Belgio in Nations League lunedì scorso. Ousmane Dembélé e Randal Kolo Muani hanno segnato i gol della Francia dopo la sconfitta per 3-1 con l’Italia nell’incontro precedente, e Koné, nuovo acquisto estivo della Roma, ha impressionato a centrocampo.

“Ha fatto un’ottima prestazione”, ha detto il centrocampista della Lazio Guendouzi a L’Equipe dopo la partita, come riportato da TMW. “Ci ha aiutato a conquistare il possesso palla ed è stato ordinato. Spero che non giochi così nel derby!” Come riportato da SofaScore, Koné ha registrato il 93% di passaggi precisi contro il Belgio e ha vinto otto duelli a terra su tredici, fornendo quattro passaggi chiave.

Il nuovo Pogba?

Koné ha fatto il suo debutto nella Francia maggiore contro l’Italia venerdì della scorsa settimana, uscendo dalla panchina come sostituto al Parco dei Principi di Parigi. Il 23enne si era unito alla Roma in prestito con obbligo di riscatto dal Borussia Monchengladbach lo scorso agosto e aveva fatto il suo debutto in Serie A contro la Juventus all’inizio del mese.

Il giocatore ora sembra essersi preso già l’appellativo di “nuovo Pogba”, con i media francesi che stravedono per lui. La Roma dovrà stare attenta, perché già a gennaio potrebbero arrivare ulteriori lusinghe dai grandi club. Il problema? Probabilmente non potrà giocare con un’altra maglia, avendo lui già disputato alcune partite con due maglie differenti.