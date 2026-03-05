giovedì, Marzo 5, 2026
HomeAttualitàGuerra in Iran, l'annuncio di Giorgia Meloni
Attualità

Guerra in Iran, l’annuncio di Giorgia Meloni

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Giorgia Meloni
fonte: wikimedia commons

La nuova escalation in Medio Oriente riaccende le preoccupazioni della comunità internazionale e coinvolge indirettamente anche l’Italia. Il conflitto rischia infatti di avere ripercussioni su sicurezza, diplomazia e stabilità economica. Il governo segue con attenzione gli sviluppi della crisi. A chiarire la posizione dell’esecutivo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Non siamo in guerra e non desideriamo entrarci”.

Intervenendo alla trasmissione radiofonica “Non Stop News” su RTL 102.5, la premier ha parlato di uno scenario globale sempre più incerto. Secondo Meloni, le tensioni internazionali stanno mettendo a dura prova gli equilibri costruiti negli ultimi decenni. Il sistema multilaterale appare oggi più fragile. Per questo motivo, ha spiegato, serve grande cautela nelle scelte politiche e diplomatiche.

La presidente del Consiglio ha poi evidenziato le difficoltà che attraversano il diritto internazionale. A suo giudizio, anche gli organismi incaricati di far rispettare le regole globali stanno mostrando segni di debolezza. Una situazione che non nasce all’improvviso. Le radici, secondo Meloni, affondano in eventi che hanno già incrinato l’ordine internazionale.

Tra questi, la premier ha citato l’invasione di uno Stato vicino da parte di un membro delle Nazioni Unite, definita una “anomalia totale”. Un passaggio che avrebbe contribuito a mettere in crisi le regole condivise tra gli Stati. Nonostante il clima di forte instabilità, l’Italia mantiene una linea prudente. Il messaggio del governo resta chiaro: il Paese non è in guerra e non intende entrarvi.

Articolo precedente
Guerra Iran, migliaia di combattenti avrebbero attraversato il confine: la posizione di Washington
Articolo successivo
Guerra in Iran, nuovo annuncio di Trump
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode