Un attacco missilistico ha interessato la base militare di Erbil, dove è presente anche personale italiano. La notizia è emersa dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha informato il deputato Angelo Bonelli con un messaggio in cui spiegava di non avere ancora un quadro completo dei danni provocati dall’esplosione.

Il contenuto della comunicazione è stato reso pubblico dallo stesso Bonelli durante la trasmissione televisiva Realpolitik, in onda su Rete 4. Nel messaggio, Crosetto sottolineava però un elemento rassicurante: tra i militari italiani presenti nella base non risultano vittime.

Successivamente il ministro ha confermato all’agenzia Adnkronos di aver verificato direttamente la situazione parlando con il comandante della struttura, il colonnello Stefano Pizzotti. Dal colloquio, ha riferito il ministro, è emerso che tutto il personale italiano è in buone condizioni.

Anche i vertici delle Forze armate stanno seguendo gli sviluppi. Il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha infatti stabilito un contatto diretto con la base per avere aggiornamenti continui e monitorare l’evoluzione della situazione.