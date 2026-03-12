giovedì, Marzo 12, 2026
HomeCronacaGuerra in Iran: missile colpisce la base italiana ad Erbil, in Iraq
Cronaca

Guerra in Iran: missile colpisce la base italiana ad Erbil, in Iraq

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte: Pxnio

Un attacco missilistico ha interessato la base militare di Erbil, dove è presente anche personale italiano. La notizia è emersa dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha informato il deputato Angelo Bonelli con un messaggio in cui spiegava di non avere ancora un quadro completo dei danni provocati dall’esplosione.

Il contenuto della comunicazione è stato reso pubblico dallo stesso Bonelli durante la trasmissione televisiva Realpolitik, in onda su Rete 4. Nel messaggio, Crosetto sottolineava però un elemento rassicurante: tra i militari italiani presenti nella base non risultano vittime.

Successivamente il ministro ha confermato all’agenzia Adnkronos di aver verificato direttamente la situazione parlando con il comandante della struttura, il colonnello Stefano Pizzotti. Dal colloquio, ha riferito il ministro, è emerso che tutto il personale italiano è in buone condizioni.

Anche i vertici delle Forze armate stanno seguendo gli sviluppi. Il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha infatti stabilito un contatto diretto con la base per avere aggiornamenti continui e monitorare l’evoluzione della situazione.

Articolo precedente
Napoli, Gutierrez ammette: “A destra mai giocato”
Articolo successivo
Napoli, Fabrizio Romano conferma l’interesse di Manna per un attaccante del Chelsea
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode