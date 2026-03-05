Guerra in Iran, nuovo annuncio di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare delle tensioni con Iran durante una tavola rotonda alla Casa Bianca dedicata ai prezzi dell’energia. Nel suo intervento ha utilizzato toni molto duri per descrivere la situazione. “Su una scala da uno a dieci con la guerra in Iran stiamo facendo 15”, ha dichiarato.

Trump ha poi ribadito la superiorità militare degli Stati Uniti, sottolineando la forza delle forze armate americane. “Abbiamo l’esercito più forte del mondo”, ha affermato, spiegando che l’azione militare proseguirà. “Continuerà ad avanzare” contro Teheran, ha aggiunto.

Nel corso dell’intervento il presidente ha sostenuto che il governo iraniano starebbe attraversando una fase di grande difficoltà. “Siamo in una posizione molto forte ora e la loro leadership sta rapidamente svanendo”, ha dichiarato parlando della situazione interna al Paese.

Infine Trump ha richiamato l’attenzione sulla questione nucleare e sui rischi legati alla proliferazione. “Quando i pazzi hanno armi nucleari succedono cose brutte”, ha concluso, riferendosi all’Iran e ai timori della comunità internazionale.