L’escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran sta causando un pesante tributo tra i civili, in particolare tra i più piccoli. Secondo quanto riferito dall’UNICEF e riportato da Al Jazeera, quasi 200 bambini hanno perso la vita dall’inizio delle operazioni militari scattate nel corso del fine settimana.

Il bilancio più drammatico si registra in Iran, dove sarebbero almeno 181 i bambini uccisi negli attacchi e nei bombardamenti collegati al conflitto. I dati evidenziano come la maggior parte delle vittime si concentri proprio sul territorio iraniano, diventato uno dei principali teatri della nuova fase di tensione nella regione.

L’UNICEF ha inoltre documentato vittime anche in altri Paesi coinvolti indirettamente o colpiti dagli effetti della crisi. In Libano sono stati registrati sette bambini morti, mentre in Israele le vittime minorenni sarebbero tre. Un altro bambino avrebbe perso la vita in Kuwait.

Le cifre diffuse dall’agenzia delle Nazioni Unite confermano l’impatto devastante del conflitto sulla popolazione civile più vulnerabile. L’organizzazione ha ribadito la necessità di proteggere i minori nelle zone di guerra, sottolineando come l’escalation in corso stia mettendo a rischio migliaia di famiglie in tutta la regione.