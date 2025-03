Cosa ha detto Meloni a Zelensky dopo lo scontro con Trump?

Giorgia Meloni, in questi ultimi giorni, si è recata a Londra per discutere della guerra in Ucraina.

Prima di dibattere con gli altri rappresentanti della situazione a Kiev, la Premier, ha tenuto un incontro privato con Zelensky. Il giorno prima, però, la Presidente del Consiglio dei Ministri ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump.

A seguito di quanto avvenuto tra il Presidente degli Stati Uniti e quello Ucraino, la Meloni ha deciso di seguire la linea definita anche dagli altri paesi Europei. Pur mantenendosi vicina a Kiev, tuttavia, ha ribadito la sua fedeltà allo Stato Americano. La sua posizione è stata molto chiara: netto distacco rispetto all’attivismo della Francia e del Regno Unito.

La Premier ha in mente di frenare l’afflusso dei soldati europei, a sostegno di quelli ucraini. Le sue parole: “Continuo a essere perplessa sull’utilizzo di truppe europee, al di là del fatto che la presenza di truppe italiane in Ucraina in questa fase non è mai stata all’ordine del giorno. Io vedo questa come una soluzione che rischia di essere molto complessa e probabilmente meno risolutiva di altre.” E ancora: “Ci sono varie proposte, penso che chiunque metta sul tavolo una proposta faccia in questo momento una cosa utile. Poi ci possono essere perplessità su alcune proposte” come quella “dell’utilizzo di truppe europee su cui ho espresso perplessità'”

Per lei, la soluzione migliore è quella proiettata entro la cornice atlantica. A tal proposito, si è espressa, chiarendo che: “Ciò non vuol dire necessariamente ingresso nella Nato ma può voler dire diverse opzioni. Qui si dice thinking out of the box, pensare un po’ fuori dalla scatola. Credo che il tema di quello che è l’articolo cinque della Nato, sia il tema più efficace di tutto. “